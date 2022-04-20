Филипп Киркоров: «Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, если над тобой плачут»

1 мая в российский прокат выходит анимационный фильм «Суворов: Великое путешествие» студии «Союзмультфильм». Это масштабная работа, в основе которой — историческое событие: знаменитый Швейцарский поход полководца 1799 года.

Одного из ключевых персонажей — австрийского генерала Франца фон Вейротера озвучил Филипп Киркоров. Премьера фильма практически совпадает с его юбилеем: 30 апреля народному артисту России исполняется 55 лет.

«Всегда нравились отрицательные персонажи»

— Филипп, вот как описывают вашего персонажа в «Суворове»: «тщеславный сноб с аристократичными манерами. Скрытный, брезгливый, лицемерный». Прямо сволочь какая-то! Когда вам предложили его озвучивать, вы не обиделись?

— Да кому интересны добрые?! Мне всегда нравились персонажи отрицательные. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» я сыграл Черта. Недавно у Давы в клипе я сыграл одного из бандитов фильма «Один дома». А когда Дава с Бузовой снимали песенку «Снежинки», я сыграл алкаша-папашу, который издевается над мамашей и сыночком. Я сам человек достаточно положительный по жизни. Но альтер эго, которое у каждого существует, должно найти выход, иначе мои предохранители могут сгореть. Когда выпадает возможность поиграть красками своих нераскрытых качеств, это очень интересный эксперимент: каким бы ты мог быть, если бы был такой сволочью?

Тем более проект грандиозный, его создавали много лет, Суворов — наше национальное достояние, мой персонаж — тоже историческая личность. Я по жизни сталкивался с такими! Я играл из опыта общения с людьми, которые меня предавали, через меня переступали, делали какие-то нехорошие вещи — кто со зла, кто по глупости.

— Фильм выйдет в прокат 1 мая. А накануне, 30 апреля, вам исполнится 55. Что вы чувствуете, примеряя к себе эти цифры? Нет ощущения, что это не про вас, что это ошибка? 55 — это же… золотая сверкающая грандиозность.

— Золотая сверкающая грандиозность — это пенсия, 60 лет по нашему прошлому закону. А 55 — это повод красиво погулять. Да, число золотое. Это грандиозная репетиция моих «проводов на пенсию». Поэтому и юбилей у меня будет в золотых красках. Для меня каждый юбилей — повод сделать шоу, праздник. Тем более что он совпадает с премьерой фильма. Вообще супер! Для меня возраст — всего лишь цифры.

Когда мне исполнилось в 2000 году 33 года, я сказал себе: «Теперь я буду чувствовать себя именно на этот возраст, всегда на 33». Не посчитайте, что я сумасшедший или с манией Бенджамина Баттона (персонаж фильма с Брэдом Питтом, который родился старичком и всю жизнь не старел, а молодел, превратившись в итоге в младенца. — Авт.), но я себя закодировал на эту цифру, на нее себя и чувствую.

«Будет богато, дорого, стильно»

— С 27 апреля у вас четыре концерта подряд в Кремле. Точнее, планировалось три, но билеты разлетелись, и вы объявили дополнительный концерт — по нынешним временам это невероятно. И 30 апреля вы будете на сцене. Это для вас единственно возможный способ отпраздновать день рождения — на работе?

— Это уже традиция. 30 апреля для меня дата, скажем откровенно, не совсем веселая — в этот день у меня умерла мама (Виктории Марковны не стало в 1994 году. — Авт.). Умирая, она была в полном сознании и сказала: «Я понимаю, что порчу тебе день рождения. Но пусть этот день во имя меня всегда будет праздничным, красивым, веселым. Дари людям в этот день жизнь, как я подарила ее тебе в 1967 году». Вот я и стараюсь выполнять завет мамы.

— Как планируете отпраздновать с близкими?

— Сразу после концерта с близкими друзьями мы пойдем и выпьем за мое здоровье в одном из московских ресторанчиков. Человек пятьсот там будет, наверное. А потом в моих планах стояло «Евровидение», поездка с российской делегацией на этот конкурс. Но в силу известных обстоятельств мы не участвуем в «Евровидении». У меня образовалось окно, которое я посвящу семье, дому. Мы будем с детьми, у них как раз каникулы.

— День рождения не бывает без подарков…

— Я уже вырос из возраста, когда ждешь подарки. Я такой человек, который больше любит сам их дарить. Юбилейный концерт в честь 55-летия — и есть подарок всем моим друзьям. И поклонникам. Ведь пришлось добавить дополнительные концерты как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. А остальное — это символизм.

— Будут главные хиты?

— Хочу спеть, что хочу. Это больше даже будет фэшн-показ: я установлю очередной рекорд по переодеваниям. 27 переодеваний за время концерта! 34 песни, почти каждая в новом образе. Серьезные люди, мировые кутюрье работали над созданием нарядов для меня. Такие как Dolce&Gabbana, Philipp Plein. Но, конечно, будут и премьеры новых имен из мира моды. Например, состоится творческий дебют Арташеса Оганяна (ARTI DESIGN), костюмы которого украсят мое шоу.

И песни будут разные — и очень известные, и не очень, и даже из репертуара других артистов. Я участвовал в трибьюте у Димы Маликова, спел его песню «Еще, еще». Участвовал в трибьюте у Димы Билана и спел песню «Химия». И мне настолько понравились эти версии, что я решил включить их в свой юбилейный концерт. Конечно, будут известные мои хиты. Будет интересно, необычно, богато, дорого, стильно. Будет от души. Это же золотой юбилей, особенный.

— Когда столько песен и такой долгий творческий путь, случалось ли вам забывать на сцене текст?

— Забывал куплет, слова. Публика спасает. Люди порой знают слова лучше, чем я. Они и поют со мной. Как-то выкручиваюсь. Профессионализм не дает возможности потерпеть фиаско.

«Никогда не уставайте искать новые ощущения»

— Вы всегда были готовы к самым неожиданным творческим экспериментам. Вспомнить хотя бы ваши клипы «Цвет настроения — синий» и «Ибица». Готовы ли вы к столь же провокационным экспериментам сейчас? Или пора уже соблюдать респектабельность?

— Не думал об этом никогда. Просто всегда жил и творил от желания жить и творить. Как хочу, так и живу! «Человек взрослеет, когда способен улыбнуться тому, кто сделал больно» (популярный афоризм. — Авт.). Вот для меня критерий взрослости. Но ни в коем случае это не влияет на творчество. Наоборот, я могу взрослеть, а творчество — молодеть. Потому что я работаю с молодыми авторами, пою с молодыми дуэтом. У меня это неплохо получается, говорят. Просто никогда не уставайте искать новые ощущения, никогда ничего не бойтесь. Так Оскар Уайльд говорил еще.

— Вас полоскали за эти эксперименты. Не жалели потом?

— Не важно, кто и что говорит у Киркорова за спиной. Важно, что, когда Киркоров обернется, все будут молчать.

— Как дела у Аллы-Виктории и у Мартина?

— Растут на глазах. Маленькие дети — маленькие проблемы. Большие дети — большие проблемы. Дети есть дети. Это та самая главная радость, которую я испытываю в жизни.

— Удел суперзвезды — гастроли. Вам не приходилось испытывать чувство вины, когда вы на работе, а не с детьми?

— Нет-нет. Я четко разделяю дом, работу, семью. Дети знают, что папа — артист и должен работать, для того чтобы они выросли прекрасными, достойными, нормальными людьми. Вообще «слава — это блестящий траур по счастью» (фразу приписывают французской писательнице и литературоведу начала XIX века Мадам де Сталь. — Авт.). Чем-то надо жертвовать в этой жизни.

— Приходилось ли вам себя корить, что в какой-то ситуации вы не так себя повели, что вы плохой родитель?

— Скажу вам фразой Раневской: «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью».

— То есть такое случается?

— Да, безусловно. Я живой человек.

— А вам случалось попросить у ребенка прощения за что-то?

— Ну я не до такой степени тварь, чтобы был повод просить прощения. Так много камней брошено в меня, что ни один уже не страшен. Отругал своих «тараканов», рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами — притихли, не беспокоят, шепотом обсуждают, какой я плохой.

— Сложно быть родителем?

— А вы родитель?

— Да.

— Я ничем не отличаюсь от вас. Конечно сложно. Это труд. Особенно если ты и за маму, и за папу.

«Если я сдамся, то лучше не станет»

— Пишут, что из-за сложной экономической ситуации в пандемию вы, Филипп, потеряли много-много денег и чуть ли не на пороге банкротства. Врут?

— Не знаю, у кого как, но у меня объявлен дополнительный концерт в Москве и дополнительный концерт в Петербурге. Сильно это по мне ударило? Ну, сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов.

— С каким чувством на пороге юбилея вы вспоминаете того себя — большеглазого, высокого юношу, который только вышел на сцену? И что бы вы ему сейчас сказали с высоты вашего опыта?

— Ну, во-первых, начну с того, что я не живу прошлым. А во-вторых, не очень-то я изменился. Такой же долговязый. Ну не кучерявый, а белокурый. Чуть поплотнее, чем был в 18. Чуть-чуть, может быть, помудрел. Могу сказать одно. Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, то лучше не станет (так любил говорить и боксер Майк Тайсон. — Авт.).

— И это вы бы ему и сказали: «Если ты сдашься, лучше не станет»?

— Да, конечно. Наверное, еще сказал бы, что меньше надо вспоминать про завистников. Среди людей надо быть слоном. Вот, наверное, несколько таких тезисов я бы ему дал.

— Слоном в смысле толщины кожи, устойчивости к нападкам?

— Да-да. Понимаете, «врагов своих всегда прощаю и отношусь к ним чуть любя. У всех людей свои проблемы, а у врагов — еще и я» (известное двустишие, авторство не установлено. — Авт.).

— Пишут, что вы в ссоре с Аллой Борисовной. Неужели это правда? Разве можно разорвать практически родственные отношения?

— У нас у каждого растут дети, они читают интернет. К чему бередить их детское сознание? Дети растут, задают вопросы, читают новости. Наши встречи в общественных местах пресса превращает в цирк и аттракцион, поэтому не хотелось бы «формировать ошибочное мнение» на этапе взросления замечательных детей, которых я очень люблю. Необязательно каждый день ходить друг к другу в гости — можно считаться другом и на расстоянии. Они прекрасно знают, и я знаю, что если что-то случится, то они придут на помощь.

Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в нашей душе и сердце, и не важно, со знаком плюс они или минус. А по поводу того, сколько про меня написано и про нее — я всегда говорю такую фразу: «Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, если над тобой плачут». Личная жизнь настолько переплелась со сценой, а сцена с личной жизнью…

Я порой, когда исполняю песню на сцене, уже думаю: а про кого она? И вот теперь понимаю, что «Единственная моя» — это песня про мою дочь и меня. То есть я переформатировал свое отношение к музыке, к песням, к той жизни, которая была. И она была прекрасна. Но она — была. А я не живу воспоминаниями. Это, кстати, не моя фраза, а Аллина, я у нее подворовал…

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