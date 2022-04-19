Алла Довлатова рассказала, как Филипп Киркоров нашел ей второго мужа

На тот момент ведущая была замужем за другим человеком.

Ведущая «Русского радио» Алла Довлатова стала новым героем популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой она призналась, что за второго мужа, подполковника полиции Алексея Бороду, ее сосватал сам Филипп Киркоров.

«Он позвонил мне и сказал, что в меня влюблен один хороший человек, который хотел бы взять номер телефона», — смеется Алла.

В итоге он начал за ней ухаживать и закрутился роман.

При этом на тот момент Довлатова была замужем за петербургским бизнесменом Дмитрием Лютым, в браке с которым в «нулевые» родились дочь Дарья и сын Павел. Однако супруги развелись, как только в ее жизни появился полицейский.

Довлатова вышла замуж за Бороду в 2007 году. У них родились двое детей — дочь Александра (3 марта 2008 года) и Мария (13 апреля 2017).

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