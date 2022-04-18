«Многие вдруг резко отвернулись»: Малькова рассказала, как изменилась ее жизнь за последний месяц

Месяц назад Светлана Малькова с тремя детьми отправилась в США. Сначала многодетная мама заверила, что повезла наследников в Диснейленд. Потом сообщила, что собралась замуж за американца, поэтому пересекла границу по визе К1.

После отдыха в Майами семья направилась в Сиэтл. Именно там базируется известная в определенных кругах секта проповедника из Украины. Художница делится кадрами из мероприятий проповедника в своих соцсетях, но при этом утверждает, что ни она, ни дети никуда не вступали.

«С нами все в порядке. Я благодарна сейчас всем, кто встретился на моем пути. Многие, кто поддерживал меня, вдруг резко отвернулись, потому что поверили слухам. Более того, стали сливать скрины переписок моих с ними. Разве это искренность? Предательство — это грех», — написала Малькова.

Добавим, ранее стало известно, что многодетная мама с детьми находится на ферме.

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