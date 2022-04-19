«Пол нам уже известен»: дочь Иосифа Пригожина сообщила о беременности и показала фото округлившегося живота

Радостной новостью поделилась со своей аудиторией дочь Иосифа Пригожина Даная. Она готовится впервые стать мамой.

Срок беременности уже довольно внушительный, и потому Даная Пригожина решила сообщить о ней общественности.

В микроблоге она даже показала фото, на котором изменения ее фигуры видны очень хорошо. Живот заметно увеличился.

«Пол нам уже известен. Гендер-пати не будем делать, я просто не смогла ждать. Но однозначно мы рады! Скорее хотелось поделиться с мужем и семьей», — написала Даная Пригожина.

Напомним, Даная Пригожина 3 марта вышла замуж за своего избранника. Отец девушки, продюсер Иосиф Пригожин, на торжестве дочери не присутствовал.

Он объяснил это двумя причинами — риском заразиться коронавирусом и нежеланием встречаться с бывшей женой, мамой Данаи.

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