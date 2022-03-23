«Вопрос простой»: Иосиф Пригожин назвал настоящую причину отсутствия на свадьбе дочери

Как отметил продюсер, он верит, что никто не затаил на него обиду.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему не пришел на свадьбу своей дочери Данаи.

«Вопрос простой. Я не хочу пересекаться с ее мамой. Это первое. А второе — сейчас в условиях кризиса, пандемии и других нюансов я физически не мог это сделать. Вот и все». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, он верит, что дочка на него не обиделась. «Я надеюсь на это. Сделал им финансовый подарок. Подарил деньги. Я поздравил их. У меня 2 апреля будет день рождения, но я не буду гулять. Психологически тяжело. Я больше скажу — придет время, я сам устрою им праздник. Встречусь с ними отдельно. Конечно, мне грустно, что я не смог быть на свадьбе дочери», — заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, что Даная Пригожина не так давно вышла замуж. Она отмечала, что Иосиф Пригожин не смог присутствовать на торжестве, но поздравил ее.

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