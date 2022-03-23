«Они отнеслись к Жене хорошо»: Даная Пригожина рассказала о реакции родителей на ее свадьбу

Как отметила наследница продюсера, отец не раз говорил, что полностью доверяет ее выбору.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила, что безумно рада своей свадьбе. Муж Евгений в свое время ее сильно поддержал. Вместе живут они уже целый год и мечтают об общих детях.

По словам Данаи Пригожиной, Евгений очень заботливый мужчина, всегда интересуется ее состоянием и настроением. Рядом с ним она чувствует себя спокойной и расслабленной.

«Родители отнеслись к Жене хорошо. Папа же мне всегда говорил, что доверяет моему выбору, что я выберу достойного мужчину. У меня хорошая семейная жизнь, у нас с Женей одинаковые взгляды на жизнь, наверно, поэтому мы и сошлись». Даная Пригожина

Напомним, что Иосиф Пригожин не присутствовал на свадьбе дочери. При этом он тепло поздравил наследницу с важным событием в жизни, сообщает «СтарХит».

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