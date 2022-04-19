«Смотрится дешевле, чем есть на самом деле»: Пугачева надела «обмякшее» платье, испортив вид неряшливостью

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Надя Иванова нашла недочеты в весеннем аутфите Примадонны, который та выбрала для вечеринки по случаю дня рождения.

Стилист Надя Иванова с беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила весенний аутфит Примадонны, обратив внимание на стилистические огрехи. К примеру, модному эксперту не понравилось то, что Алла Пугачева распахнула ворот платья, добавив луку небрежности. Да и в целом форма наряда жены шоумена Максима Галкина из-за струящейся шифоновой ткани была лишена четких линий. По словам стилиста, певице бы не помешало надеть корректирующие предметы гардероба, хотя бы для поддержки осанки.

На вечеринке по случаю дня рождения Примадонна отметилась в оливковом «обмякшем» платье с широким поясом. Вместо туфель-лодочек она примерила ультрамодные ботинки «челси». Однако весь образ все равно смотрелся чересчур неряшливым.

«Немного смущает неаккуратная зона декольте — расстегнутый ворот. Стоило бы его, наверное, застегнуть. И мне не нравится форма рукава платья. Если бы он был более удлиненный, с манжетом, смотрелось бы более дорого. Сам образ неплохой, но за счет некоторой неряшливости формы смотрится дешевле, чем есть на самом деле», — уточнила стилист.

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