«Вложил все, чтобы проект был таким, какой есть»: Белых высказался об уходе Васильева из «Сватов»

Актер Даниил Белых высказался об уходе из сериала «Сваты» своего коллеги Анатолия Васильева.
«Люблю его, ему недавно 75 лет исполнилось, поздравлял от души. Анатолий Александрович — прекрасный артист. Уверен, что он, как и Александр Феклистов, исполняющий свою роль, вложили в проект все, чтобы проект стал таким, какой есть».
Как добавил Даниил Белых, Анатолий Васильев — интеллигент, у которого позиция доброты сформирована с 60–70 годов прошлого века. Именно эту интонацию он и несет всегда на алтарь во время работы. По словам Белых, благодаря Васильеву, его цельности, многогранности и гениальности все на проекте прекрасно сочеталось, сообщает vokrug.tv.
Напомним, что в сериале «Сваты» Анатолий Васильев сыграл Юрия Ковалева. После четвертого сезона он покинул проект из-за разногласий с режиссерской группой.
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