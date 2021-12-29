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«Вложил все, чтобы проект был таким, какой есть»: Белых высказался об уходе Васильева из «Сватов»

Как отметил актер, его коллега — интеллигент, у которого позиция доброты сформирована с шестидесятых годов прошлого века.

«Вложил все, чтобы проект был таким, какой есть»: Белых высказался об уходе Васильева из «Сватов»
Даниил Белых. Фото: Globallookpress.com

Актер Даниил Белых высказался об уходе из сериала «Сваты» своего коллеги Анатолия Васильева.

Анатолий Васильев
Анатолий Васильев. Фото: Globallookpress.com

«Люблю его, ему недавно 75 лет исполнилось, поздравлял от души.  Анатолий Александрович — прекрасный артист. Уверен, что он, как и Александр Феклистов, исполняющий свою роль, вложили в проект все, чтобы проект стал таким, какой есть».

Даниил Белых

Как добавил Даниил Белых, Анатолий Васильев — интеллигент, у которого позиция доброты сформирована с 60–70 годов прошлого века. Именно эту интонацию он и несет всегда на алтарь во время работы. По словам Белых, благодаря Васильеву, его цельности, многогранности и гениальности все на проекте прекрасно сочеталось, сообщает vokrug.tv.

Напомним, что в сериале «Сваты» Анатолий Васильев сыграл Юрия Ковалева. После четвертого сезона он покинул проект из-за разногласий с режиссерской группой.

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Тэги

Александр ФеклистовАнатолий ВасильевДаниил БелыхСериал "Сваты"Юрий Ковалев