«Огромный человек»: Анастасия Решетова показала, как сын Тимати научился считать

Ратмир в свои два года знает цифры и буквы.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилась запись, где ее сын перебирает счеты.

Таким образом Решетова продемонстрировала способности Ратмира. Мальчик в два года научился считать и читать. Сын Тимати хорошо говорит и без страха ныряет в воду.

«В общем, мой ребенок уже огромный человек и уже умеет считать и читать. Время, остановись», – написала Решетова в личном микроблоге.

Поклонники смышленого Ратмира написали в комментариях под роликом:

«Умненький, хорошенький мальчик», «Мамин красивый малыш», «Это замечательно! Пусть все будет во время», «Мамина улыбка», «Читать в таком возрасте?!», «Какой он сладкий».

Напомним, ранее Анастасия Решетова призналась, что живет у Тимати. Пока в квартире модели и ее сына Ратмира идет ремонт, они перебрались к отцу мальчика.

К слову, Тимати покрывает и часть расходов сына. Шоумен обожает делать сыну дорогие подарки в виде брендовой одежды и новомодных игрушек.

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