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«Нужно быть толстокожим»: Крис Дженнер рассказала подробности развода Ким Кардашьян

Знаменитости расторгли брак 1 марта 2022 года.

«Нужно быть толстокожим»: Крис Дженнер рассказала подробности развода Ким Кардашьян
Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер. Фото: Global Look Press

Бизнесвумен Крис Дженнер ответила, какую роль сыграла при разводе Ким Кардашьян. Родительница бывшей жены Канье Уэста подержала дочь в самый непростой момент.

Ким Кардашьян развелась с музыкантом Канье Уэстом в марте этого года. Брак знаменитостей аннулировали досрочно.

«Одна из вещей, о которых мы все напоминаем друг другу — это то, что нужно быть толстокожим. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы всегда рядом друг с другом, несмотря ни на что. Мои дети знают, что я сделаю для них все, что угодно», — заявила Крис.

Крис Дженнер. Фото: Global Look Press
Крис Дженнер. Фото: Global Look Press

«Мы все проводим много времени вместе. Я знаю, что она чувствует, и она знает, что у нее есть поддержка всей семьи», — добавила бизнвесвумен в беседе c People.com.

Напомним, ранее Крис Дженнер ответила на оскорбления бывшего мужа своей дочери Ким Кардашьян. Канье Уэст сравнил свою тещу с главой Северной Кореи.

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