«Золотая» девушка: эксперты посчитали миллионные доходы Ким Кардашян
Предприимчивая Крис Дженнер успешно пристроила всех своих детей, которые, не особо напрягаясь, остаются самыми востребованными и высокооплачиваемыми звездами Голливуда. Пальма первенства у ее второй по старшинству дочери – Ким. Успешная модель и жена рэпера Канье Уэста в этом году пополнила семейный бюджет как минимум на 350 миллионов долларов (24 миллиарда рублей). Пышнотелая брюнетка уже давно не делает шаг без миллионного гонорара. Кроме того, она добилась огромных успехов в личном бизнесе.
Ее бьюти-бренд KKW Beauty в 2018 году принес 100 миллионов долларов. Еще $45 миллионов она получила с мобильного приложения Kim Kardashian: Hollywood. Съемки в различных реалити-шоу, помимо приятного бонуса в виде славы, дали материальную отдачу – 20 миллионов долларов.
В итоге доход звезды за год составил круглую сумму, а ее заработкам могут позавидовать многие популярные певцы и актеры Голливуда. При этом модель успевает отдыхать на самых фешенебельных курортах и воспитывать троих детей, младшей дочке в январе будущего года исполнится только годик. Но даже декретный отпуск для Ким – не помеха для баснословных доходов.