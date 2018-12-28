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«Золотая» девушка: эксперты посчитали миллионные доходы Ким Кардашян

«Золотая» девушка: эксперты посчитали миллионные доходы Ким Кардашян @kimkardashian
В этом году модель родила третьего ребенка и принесла в семейную копилку 350 миллионов долларов.

Предприимчивая Крис Дженнер успешно пристроила всех своих детей, которые, не особо напрягаясь, остаются самыми востребованными и высокооплачиваемыми звездами Голливуда. Пальма первенства у ее второй по старшинству дочери – Ким. Успешная модель и жена рэпера Канье Уэста в этом году пополнила семейный бюджет как минимум на 350 миллионов долларов (24 миллиарда рублей). Пышнотелая брюнетка уже давно не делает шаг без миллионного гонорара. Кроме того, она добилась огромных успехов в личном бизнесе.

Ее бьюти-бренд KKW Beauty в 2018 году принес 100 миллионов долларов. Еще $45 миллионов она получила с мобильного приложения Kim Kardashian: Hollywood. Съемки в различных реалити-шоу, помимо приятного бонуса в виде славы, дали материальную отдачу – 20 миллионов долларов.

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Кроме того, модель максимально эффективно использует свою страницу в Instagram, где у нее 123 миллиона подписчиков, пристально следящих за каждым ее шагом. Рекламный пост в аккаунте звезды стоит 1 миллион долларов. В этом году модель весьма выгодно продала свою недвижимость. За право жить в доме Ким в Лос-Анджелесе покупатель заплатил $9 миллионов. Продюсеры щедро оплачивают ее участие в различных промо-роликах и рекламных кампаниях, сообщает Hypebae.

В итоге доход звезды за год составил круглую сумму, а ее заработкам могут позавидовать многие популярные певцы и актеры Голливуда. При этом модель успевает отдыхать на самых фешенебельных курортах и воспитывать троих детей, младшей дочке в январе будущего года исполнится только годик. Но даже декретный отпуск для Ким – не помеха для баснословных доходов.

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Тэги:
доходыКим КардашянКрис Дженнер

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«Золотая» девушка: эксперты посчитали миллионные доходы Ким Кардашян
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