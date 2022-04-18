Кудрявый начес на макушке и прореженная челка: Пугачева в пушистом парике забыла про макияж на свое 73-летие

Алла Пугачева без дела в Израиле не сидит: 15 апреля певица устроила вечеринку по случаю своего дня рождения, а позже отметила Вербное Воскресенье в одном из местных ресторанов. Судя по всему, скучать за границей Примадонне совсем не приходится. А ведь ранее в прессе писали, что певице совершенно не с кем общаться, не считая близкого круга, повсюду одни иностранцы. Артистка же свободно владеет только русским языком. В отличие от двойняшек Гарри и Лизы, которые бегло говорят на французском, как и шоумен Максим Галкин.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в соцсетях появилось фото, которое было сделано одним из гостей на вечеринке певицы. Так, именинница пригласила на праздник музыканта Андрея Макаревича. Примадонна щегольнула в шифоновом платье под оливу с летящей юбкой, немного «приземлив» кокетливый аутфит ультрамодными ботинками «челси» на тракторной подошве — это писк весеннего сезона. Изюминкой образа стал пушистый парик с начесом на макушке и мелкими кудрями у лица. При этом певица отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественность.

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