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Кендалл Дженнер и Хейли Бибер появились на фестивале Coachella

Модели вышли на второй день главного музыкального события в Америке.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер появились на фестивале Coachella
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер. Фото: Global Look Press

Жена Джастина Бибера вместе с сестрой Кайли Дженнер стали гостями музыкального фестиваля Coachella. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер показали модные наряды для этого мероприятия.

Кендалл Дженнер недавно перекрасилась в рыжий. А Хейли Бибер вернулась к естественному русому. Знаменитости сделали модные косички на волнистых прядях и нюдовый макияж с акцентом на глаза.

Кендалл надела черный кроп-топ и джинсы в тон верха. Хейли Бибер выбрала светлый топ с голубыми полосками. Модели сделали свежее фото во время перерыва на концерте.

Отметим, что фестиваль два года подряд отменяли из-за пандемии. И в этом году звезды и обычные слушатели смогли насладиться выступлениями музыкантов. На днях прошел второй день фестиваля.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер с подругой. Фото: соцсети
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер с подругой. Фото: соцсети

Напомним, ранее Хейли Бибер рассказала, почему отказалась от модных показов. Модель перестала находить общий язык со своим менеджером. Жена Джастина Бибера чувствовала себя некомфортно во время показов и поэтому прекратила выходить на подиумы.

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