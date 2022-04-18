Кендалл Дженнер и Хейли Бибер появились на фестивале Coachella

Модели вышли на второй день главного музыкального события в Америке.

Жена Джастина Бибера вместе с сестрой Кайли Дженнер стали гостями музыкального фестиваля Coachella. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер показали модные наряды для этого мероприятия.

Кендалл Дженнер недавно перекрасилась в рыжий. А Хейли Бибер вернулась к естественному русому. Знаменитости сделали модные косички на волнистых прядях и нюдовый макияж с акцентом на глаза.

Кендалл надела черный кроп-топ и джинсы в тон верха. Хейли Бибер выбрала светлый топ с голубыми полосками. Модели сделали свежее фото во время перерыва на концерте.

Отметим, что фестиваль два года подряд отменяли из-за пандемии. И в этом году звезды и обычные слушатели смогли насладиться выступлениями музыкантов. На днях прошел второй день фестиваля.

Напомним, ранее Хейли Бибер рассказала, почему отказалась от модных показов. Модель перестала находить общий язык со своим менеджером. Жена Джастина Бибера чувствовала себя некомфортно во время показов и поэтому прекратила выходить на подиумы.

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