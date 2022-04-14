Коса в стиле бохо: Рози Хантингтон-Уайтли и Хейли Бибер показали актуальные прически

Жены американских артистов сделали их на волосы средней длины.

Модница Хейли Бибер и Роузи Хантингтон-Уйтли презентовали простые в исполнении и эффектные косы.

Жена музыканта Джастина Бибера появилась на красной дорожке церемонии «Грэмми-2022» с косой в стиле бохо. Модель Хейли Бибер дополнила молочное платье прической с расслабленной косой.

Передние пряди Хейли выпустила из косы и обрамила таким образом лицо.

Актриса и жена Джейсона Стейтема — Роузи Хантингтон-Уайтли — тоже отдала предпочтение прическе в стиле бохо. Как и Хейли, Роузи заплела расслабленную косичку для выхода в свет.

В отличие от Бибер, актриса выпустила меньше передних прядей и еще завила их. Если Хейли Бибер не стала надевать серьги, а дополнила модную прическу колье из тонких нитей золота и жемчуга, то вот Роузи Хантингтон-Уайтли к косе подобрала серьги с крупным молочным камнем.

Напомним, ранее Хейли Бибер опровергла свою беременность.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.