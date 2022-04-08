«Поколебало мою уверенность»: жена Джастина Бибера объяснила, почему больше не желает появляться на подиумах

Хейли Бибер участвовала в показах Victoria’s Secret, Jimmy Choo, Versace и других.

Возлюбленная артиста Джастина Бибера – Хейли Бибер – отказалась от участия в модных показах. Знаменитость уже давно не радует поклонников красивой походкой на мировых подиумах.

Блондинка с длинными ногами и тонкой талией отказывается от участия в показах из-за плохого самочувствия. Хейли призналась, что из-за плохой работы кастинг-директора она не чувствует себя уверенно на подиуме. Поэтому модель стала заниматься другой деятельностью.

«У меня был очень плохой опыт работы с кастинг-директором, который был очень важен. Он сказал моему агенту то, что поколебало мою уверенность в себе. Я не хочу чувствовать себя плохо на подиуме. Я хорошо отношусь к другой работе, которую делаю», – рассказала Бибер в беседе с people.com.

Сейчас у Хейли Бибер огромное количество рекламных кампаний. Знаменитость фотографируется для модных журналов.

Напомним, ранее Джастин Бибер рассказал о состоянии своей жены после выписки из больницы. Артист во время своего выступления со сцены побеседовал с поклонниками.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.