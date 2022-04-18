В день рождения мамы: Лиза Галкина в белом платье и сабо предстала за руку с Аллой Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева устроила праздник для близких в Кесарии в честь своего 73-летия.

Певица Алла Пугачева не стала отказываться от празднования своего дня рождения в Израиле. Но судя по всему, на этот раз торжество было не таким роскошным, какими бывали вечеринки Аллы Пугачевой в Москве.

В Сеть попали пара фотографий, которые, предположительно, были сделаны во время праздника Аллы Пугачевой по случаю ее 73-летия.

В кадре Примадонна предстала в окружении друзей — Андрея Макаревича и его жены, которые тоже живут в Израиле, и еще одной семейной пары.

Рядом с Аллой Пугачевой на фото запечатлена Лиза Галкина. Алла Борисовна держит дочку за руку. На праздник Лиза Галкина облачилась в белое платье с широкими черными полосами по подолу и сабо на низком каблуке.

Поклонники звездного семейства тут же обратили внимание на то, как за последнее время изменилась и подросла Лиза Галкина.

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