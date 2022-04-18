Акцент на талии: Пугачева в платье оливкового оттенка с принтом «полька-дот» предстала в свой день рождения в Израиле

В минувшую пятницу, 15 апреля, известной певице Алле Пугачевой исполнилось 73 года.

В этом году свой день рождения впервые за много лет Алла Пугачева отмечала не в России. Вот уже почти два месяца знаменитость вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой живет в Израиле.

Так что, в этом году поклонники Аллы Пугачевой не смогли увидеть, каким был праздник Примадонны.

Тогда как раньше фотографии и видео с семейных торжеств Аллы Пугачевой и Максим Галкина становились достоянием общественности, их с удовольствием рассматривали фанаты звездной пары.

Но один из снимков с празднования 73-летия Аллы Пугачевой все же попал в Сеть. Кадр разместил фанатский аккаунт Примадонны.

больше по теме Алла в обнимку с Макаревичем: в Сеть попали фотографии с празднования дня рождения Пугачевой в Израиле Певица Алла Пугачева отметила свой праздник в кругу друзей и семьи.

В свой день рождения Алла Пугачева выглядела сногсшибательно. В кадре она предстала с копной кудрявых волос, в струящемся платье оливкового оттенка с принтом «полька дот». Талию Алла Пугачева подчеркнула широким белым ремнем, в тон ему надела массивные ботинки.

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