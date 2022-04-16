«Это мешало полноценно заниматься спортом»: Настя Ивлеева объяснила, почему бросила курить

Как отметила телеведущая, ей очень не нравился запах.

Телеведущая Настя Ивлеева в «Телеграм» объяснила, почему несколько лет назад бросила курить.

«Ну, во-первых, не нравился запах! Очень не нравится, когда от девушки пахнет пепельницей. Ну и после сигарет было состояние слабости и апатии. Плюс — это мешало полноценно заниматься спортом и так далее». Настя Ивлеева

Ранее Настя Ивлеева объясняла, почему в отличие от некоторых звезд не уехала из России. По ее словам, у нее даже мыслей не было покидать родину.

Также Настя Ивлеева отмечала, что крайне расстроена из-за блокировки популярной сети. Там у нее было свыше шести миллионов подписчиков. В «Телеграм» у нее чуть больше семисот тысяч пользователей.

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