«Несколько девчонок попались в его сети»: певица Слава вспомнила, как ее пытался соблазнить богач

Певица Слава в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, как ее в начале двухтысячных годов пытался соблазнить один богатый и влиятельный человек.
«Я тогда только начинала свою карьеру. Он меня домогался. Пытался сделать так, чтобы я была с ним. Но это было в принципе невозможно, потому что я любила другого. Он ко многим девчонкам-звездам тогда приставал. Несколько девчонок попались в его сети. Он очень красиво ухаживал. Доставал меня в течение полугода. Дарил цветы, подарки. Я всегда их отвергала».
Как отметила Слава, однажды этот человек привез ей даже бриллиантовое колье.
«Я подумала, что это сделал мой муж Анатолий, потому что его на том концерте не было. Я приехала домой, говорю: «Анатолий, спасибо тебе за колье». Толя закричал: «Это не мое колье». Мы отправили подарок обратно в клуб «Метелица». Потом колье вообще пропало.
Однажды в ресторане он внаглую ко мне подошел. Дело закончилось дракой. Я знаю его жену, любовницу. А недавно Аня Семенович показывает мне этого же человека. Он и к ней приставал. Я была в ужасе», — заявила Слава.
Напомним, что певица Слава долгие годы живет с известным бизнесменом Анатолием Данилицким. У них есть общая дочь.
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