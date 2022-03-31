«Несколько девчонок попались в его сети»: певица Слава вспомнила, как ее пытался соблазнить богач

По словам певицы, она тогда только начинала свою профессиональную карьеру.

Певица Слава в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, как ее в начале двухтысячных годов пытался соблазнить один богатый и влиятельный человек.

«Я тогда только начинала свою карьеру. Он меня домогался. Пытался сделать так, чтобы я была с ним. Но это было в принципе невозможно, потому что я любила другого. Он ко многим девчонкам-звездам тогда приставал. Несколько девчонок попались в его сети. Он очень красиво ухаживал. Доставал меня в течение полугода. Дарил цветы, подарки. Я всегда их отвергала». Певица Слава

Как отметила Слава, однажды этот человек привез ей даже бриллиантовое колье.

«Я подумала, что это сделал мой муж Анатолий, потому что его на том концерте не было. Я приехала домой, говорю: «Анатолий, спасибо тебе за колье». Толя закричал: «Это не мое колье». Мы отправили подарок обратно в клуб «Метелица». Потом колье вообще пропало. Однажды в ресторане он внаглую ко мне подошел. Дело закончилось дракой. Я знаю его жену, любовницу. А недавно Аня Семенович показывает мне этого же человека. Он и к ней приставал. Я была в ужасе», — заявила Слава.

Напомним, что певица Слава долгие годы живет с известным бизнесменом Анатолием Данилицким. У них есть общая дочь.

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