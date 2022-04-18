«Мы очень ждем»: жена рэпера Гуфа подтвердила беременность и показала внушительный животик

Рэпер Гуф, в миру Алексей Долматов, в этом году действительно станет отцом. Слухи о том, что его новая жена, модель Юлия Королева, ждет ребенка, подтвердила сама девушка. Она показала в Сети свою новую фигуру с внушительным животиком.

«Мы тебя очень ждем!» — написала беременная.

Для Юлии малыш станет первым ребенком, а для Гуфа – вторым. У него от предыдущего брака с певицей Айзой есть сын Сами 2010 года рождения. В новых отношениях рэпер уже высказывался о желании стать отцом дочки. Свадьбу, напомним, пара сыграла в декабре 2021 года.

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