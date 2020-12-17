«Стал слишком мягким»: рэпер Гуф запечатлелся в косметической маске для лица

Музыкант следит за своей кожей популярными методами.

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, по наблюдениям некоторых фанатов, изрядно поправился. Музыкант недавно вернулся с Мальдив, где провел отпуск с невестой Юлией Королевой, и фолловеры стали просить кумира сесть на диету.

На этот раз Гуф ответил поклонникам оригинальным видео. Он предстал с гидрогелевой зеленой маской на лице, призванной защищать кожу и разглаживать морщинки, и обратился к фанатам:

«Вот вы посмотрите на меня и скажете, что я стал слишком мягким. Ничего подобного! Это маска с конопляным маслом «Нелегальная красота», — заявил Гуф.

При этом музыкант с невозмутимым видом возлежал на диване, наслаждаясь бьюти-процедурой.

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