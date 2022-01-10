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Лапочка дочка: рэпер Гуф признался, что мечтает о пополнении в семье

Алексей Долматов обменялся кольцами с возлюбленной 22 декабря.

Лапочка дочка: рэпер Гуф признался, что мечтает о пополнении в семье
Алексей и Юлия Долматова. Фото: instagram.com/yuliyakorolevaa

Алексей Долматов рассказал, что с нетерпением ждет, когда его жена Юлия подарит ему ребенка. Исполнитель признался, что мечтает о дочке. У рэпера Гуфа уже есть 11-летний сын от первого брака с Айзой Долматовой. Алексей неоднократно жаловался на то, что мама мальчика препятствует их общению.

Скрин stories Алексея Долматова
Скрин stories Алексея Долматова: instagram.com/therealguf

Слухи о том, что Юлия Королева беременна, уже появлялись. Однако ни один из супругов информацию о пополнении в семье не подтверждал.

Напомним, рэпер сделал предложение возлюбленной осенью прошлого года, а 22 декабря они заключили брак.

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