Дженифер Лопес и Бен Аффлек купили общий дом за 50 миллионов долларов

Артисты Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вывели свои отношения на новый уровень. Пара не только воссоединилась после 20-летнего перерыва, но и купила общий дом.

Стоимость особняка Аффлек и Лопес составляет 50 миллионов долларов. И расположен он в калифорнийском городе Бел-Эйр. Площадь роскошного коттеджа — более 20 000 квадратных метров. Об этом сообщили tmz.com.

Новый дом Дженнифер и его возлюбленного рассчитан на большую семью. В доме 10 спальных комнат и 17 ванных. Поклонники пары предположили, что звезды специально выбрали такой огромный особняк. И у Бена, и у Дженнифер есть дети от прошлых отношений. Именно для них знаменитости могли купить такой большой дом.

У Дженнифер Лопес есть дочь Эмма Мерибел Энтони и сын Максимилиан Девид Энтони. А у Бена Аффлека – дочери Вайолет Аффлек и Серафина Роуз Элизабет Аффлек, сын Сэмюэл Гарнер Аффлек.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прилетели на Канарские острова. У возлюбленной Аффлека еще не начались съемки в новом фильме «Мать», и свободное время пара проводит вместе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.