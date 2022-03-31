Всегда на связи: Алла Пугачева звонит Борису Моисееву из Израиля

Поговаривают, Примадонна отправилась за границу поправить здоровье, а артист следует рекомендациям врача в Москве.

Борис Моисеев и Алла Пугачева — давние друзья. Они не расстаются более тридцати лет. Куда бы судьба ни занесла каждого из них, стабильно раз в месяц созваниваются, говорят обо всем.

Сегодня Примадонна с мужем и детьми в Израиле, туда она улетела еще в начале марта и пока не планирует возвращаться в Россию. Поговаривают, что Алла Борисовна поправляет здоровье, к тому же Израиль она давно нарекла своим «местом силы».

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Борис Моисеев занят тем же, но в Москве. Он уже давно живет рекомендациями врачей, после инсульта артист не смог оправиться до конца, в творческой карьере пришлось поставить точку.

«Борис Михайлович находится в стабильном состоянии, принимает медикаменты. Раз в месяц консультируется у лечащего врача. Уже два года не курит, сложнее всего было отказаться от этой привычки. Называет себя заслуженным пенсионером, живет в гармонии», — рассказал Teleprogramma.pro о состоянии артиста Сергей Горох, директор Бориса Моисеева.

Помогает управляться с бытовыми вопросами домработница, а друзья и коллеги регулярно обеспечивают досуг, правда, в телефонном режиме.

«Он всегда на связи с друзьями и коллегами. С Аллой Борисовной всегда на связи», — подтвердил Сергей Горох.

В последний раз артистка звонила другу из Израиля на его день рождения, 4 марта. Они долго говорили по телефону, обсуждали дальнейшие планы.

Планы Аллы Борисовны, конечно же, остались в тайне. А вот у Бориса Моисеева есть сокровенное желание, осуществить его он намерен уже этим летом.

Уже два года он планирует поехать на отдых в Юрмалу, там у артиста трехкомнатные апартаменты. Жилье певец купил еще в начале 2000-х годов, обставил по своему вкусу, для декора привозил элементы со всего мира.

Сегодня шикарная недвижимость переписана на Кристину Орбакайте, она будет наследницей артиста.

«Он очень хочет поехать в Юрмалу летом. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Борис Михайлович очень сожалеет, что уже два года из-за ковидных ограничений не может посетить любимый курорт», — поделился наш собеседник.

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