Хью Грант подозревает журналистов в краже личных данных с телефона

Артист подал в суд на таблоид The Sun.

Актер Хью Грант намерен судиться с журналистами The Sun. Хотя ранее знаменитость подозревал сотрудников News of the World в получении его персональных данных незаконным способом.

Артист имеет претензии главным образом к бывшему главному редактору таблоида. Хью Грант уверен, благодаря ему штатные сотрудники могли распоряжаться личными данными телефона знаменитости.

Грант считает, что главный редактор таблоида в 2000-х годах предоставляла доступ к личным данным его телефона своим коллегам. Сейчас журналист занимает должность исполнительного директора компании News UK. Отметим, что эта организация, как The Sun и News of the World, принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку. Сообщили theguardian.com.

К слову, сотрудники The Sun отрицают, что совершали противозаконные действия в отношении Хью Гранта.

Напомним, ранее Хью Грант признался, что комплексовал во время съемок романтических комедий. Артист считал себя старым и некрасивым для ролей, которые ему давали режиссеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.