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Хью Грант признался, что рад появлению у него морщин

Хью Грант признался, что рад появлению у него морщин Хью Грант признался, что рад тому, что стареет. http://www.globallookpress.com
Актер рассказал, что наконец-то может играть не только в романтических комедиях.

Популярный голливудский актер Хью Грант признался, что он рад наступающей старости, поскольку теперь может играть не только в романтических комедиях. Он отметил, что у него появились долгожданные морщины и ему стали предлагать и другие роли.

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Актер подчеркнул, что не понимает, почему фильм «Реальная любовь» до сих пор популярен, хотя вышел в 2003 году. Он отметил, что этот фильм все смотрят на Рождество, и это хорошо, но удивляет его. Также Грант вспомнил, что сцена танца в фильме далась ему тяжелее всего.

Как передает Dailymail, актер рассказал, что «разные сценарии встречаются на его столе сейчас, когда он стар и морщинист». Он не стал анонсировать какие-либо премьеры или даже рассказывать о планах, но уточнил, что рад, что может работать не только в романтических комедиях и играть не только романтических героев, а более неоднозначные и многоплановые роли.

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Хью Грант признался, что рад появлению у него морщин
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