Хью Грант комплексовал, снимаясь в романтических комедиях

Теперь актер вздохнул с облегчением: он «слишком стар, толст и некрасив», чтобы продолжать сниматься в ромкомах.

Хью Грант, снявшийся в 15 ромкомах и снискавший славу героя-любовника, как оказалось страдал в связи с этим комплексом неполноценности.

«Я стал слишком стар, толст и некрасив, чтобы сниматься в подобных фильмах. Это дало возможность делать нечто другое и я стал меньше ненавидеть себя», — рассказал артист.

Несмотря на то, что ему предлагали роли исключительно в романтических комедиях из-за которых он чувствовал себя «запертым в коробке», Грант шутливо заметил, что зато ему не приходилось жаловаться на гонорары.

«Мне платили уйму денег. Я был везунчиком. Из всех ромков, где я снялся, мне не нравится только парочка, но большинство из них я принимаю, да и зритель их любит. Кроме того, я твердо убежден, что наша работа — это развлекать людей», — пояснил Хью.

На вопрос, чтобы он хотел знать о том, как справляться с обрушившейся на него славой в начале карьеры, Грант заметил, что желал бы пробоваться в разных жанрах. «Мне следовало бы принимать интересные решения и пробовать себя в разных амплуа. Вместо этого, я 17 раз кряду повторял одну и ту же роль», — посетовал он изданию THR.

Напомним, что Хью Грант запомнился зрителю по таким фильмам, как франшиза «Дневник Бриджит Джонс», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Реальная любовь» и другим.