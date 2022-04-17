«Мне самому лично очень повезло»: Сергей Безруков поддержал идею создания актерской биржи

По словам актера, он учился у Олега Табакова и был легко замечен директором.

Актер Сергей Безруков в «Телеграм» поддержал идею создания актерской биржи. По его словам, выпускникам театральных вузов она поможет найти интересный проект. Актерская биржа, как считает Безруков, то, чего так не хватало.

«Мне самому лично очень повезло. Я родился в Москве, учился у Олега Павловича Табакова, и мне было легко быть замеченным кастинг-директорами и режиссерами. Ну а что делать тем, кто живет, к примеру, в Сибири или на Урале, на прослушивания же так просто не наездишься». Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, именно поэтому он в свое время организовал отборочный тур во ВГИК в таких городах, как Архангельск, Новосибирск, Владивосток, Иркутск и Минск. «Но подобные инициативы помогают только на этапе поступления, а вот Всероссийская актерская биржа действительно сможет открыть окно возможностей уже для выпускников. Причем при грамотной организации, а я надеюсь, что так и будет, выиграют все: и актеры, и театры, и кино», — сказал Сергей Безруков.

Ранее президентский фонд актерских инициатив поддержал создание в России Всероссийской актерской биржи. Она поможет трудоустроится выпускникам театральных вузов.

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