Три шанса: Матисон рассказала, как начался ее роман с Безруковым

Режиссер и актер стали супругами в 2016 году.

Сергей Безруков и Анна Матисон стали мужем и женой в 2016 году. Сейчас пара воспитывает троих детей – Машу, Степана и Васю. Второго сына режиссер подарила звезде «Бригады» летом прошлого года.

Накануне Анна решила рассказать фанатам историю любви с актером, которую опубликовала на своей странице в соцсети. По словам Матисон, судьба могла их свести трижды.

«Мы могли познакомиться и раньше. Конечно, могли. Например, когда я работала сценаристом на «Елках-2», а Сережа снимался в одной из новелл», — призналась Матисон.

Еще одним почти упущенным шансом стала работа над фильмом «Млечный путь».

Ну а впервые Матисон и Безруков увиделись в далеком 2008-м в одном из столичных кафе. Тогда Анна только приехала в Москву и начинала строить свою карьеру, а актер зашел перекусить. Знакомства не произошло. Девушка повернулась спиной к звезде, чтобы не смущать его.

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