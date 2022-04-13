«Задеть за живое»: Безруков назвал вопиющей глупостью изгнание Мацуева из Европы

Недавно стало известно, что российский пианист Денис Мацуев был изгнан из Фонда Рахманинова в Швейцарии. И это при том, что основатель фонда, внук композитора, ценил талант музыканта.

Актер Сергей Безруков назвал это вопиющей глупостью. Мыслями на этот счет артист поделился в своем телеграм-канале.

«Думал, что уже начал привыкать ко всем этим абсурдным новостям про гонения наших артистов на Западе. Но нет, каждый раз найдут способ задеть за живое. Денис Мацуев — большой музыкант, и приостанавливать его членство в Фонде Сергея Рахманинова после всего, что он для него сделал, вопиющая глупость», — написал артист.

Добавим, ранее Сергей Безруков заступился за звезд, уехавших из России.

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