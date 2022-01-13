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Куда девался благородный князь Репнин из «Бедной Насти»? Как сейчас выглядит 44-летний Петр Красилов

Актер вместе с Еленой Кориковой и Даниилом Страховым блистал в исторической теленовелле в роли красавца поручика.

Куда девался благородный князь Репнин из «Бедной Насти»? Как сейчас выглядит 44-летний Петр Красилов
Петр Красилов в молодости и годы спустя. Фото: Globallookpress.com, программа "Мой герой", ТВЦ

На сайте телеканала ТВЦ вышел анонс программы «Мой герой», в студии которой можно увидеть замечательного актера — 44-летнего Петра Красилова. Однако не все телезрители, судя по комментариям в Сети, узнали любимого артиста. Он изменился до неузнаваемости. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Вот таким поклонники помнят Петра Красилова по роли благородного князя Михаила Репнина в исторической теленовелле «Бедная Настя». В этом сериале актер снимался вместе с Эммануилом Виторганом, Ольгой Остроумовой, Еленой Кориковой, Даниилом Страховым. Красилов сыграл поручика и наставника царевича Александра II, которому только предстояло взойти на престол.

Актер Петр Красилов
Вот так Петр Красилов выглядел, когда снимался в исторической теленовелле «Бедная Настя». Фото: Globallookpress.com

Телезрительницы буквально с первых серий влюбились в образ очаровательного и статного князя Михаила Репнина. Сам Петр полностью соответствовал этой роли — утонченный, стройный, моложавый и обаятельный молодой человек.

Актер Петр Красилов
Петр Красилов в роли князя Михаила Репнина. Фото: Globallookpress.com

Ну а форма только добавляла Красилову шарма, делая его настоящим мужчиной. Сериал настолько полюбился телезрителям, что и спустя 18 лет его до сих пор время от времени показывают на ТВ. Лента нашла своих поклонников и за рубежом.

Актер Петр Красилов
Петр Красилов купался в женском внимании. Фото: Globallookpress.com

Красилов буквально купался в женском внимании. В сериале «Не родись красивой» он сыграл взбалмошного сердцееда Романа Малиновского, который как перчатки менял избранниц, увиваясь за моделями.

Актер Петр Красилов
Петр Красилов изменился до неузнаваемости, куда девался обаятельный мальчишка? Под глазами пролегли тени, появились отеки и лишний вес. Фото: кадр из программы «Мой герой», ТВЦ

Ну а годы спустя нынешний Петр Красилов мало напоминает того юного парня, который блистал в исторической теленовелле «Бедная Настя». В нем сложно узнать статного и очаровательного князя Михаила Репнина. Актер появился в студии программы «Мой герой» на ТВЦ, удивив многих телезрителей.

Актер Петр Красилов
Петр Красилов заметно раздобрел. Фото: кадр из программы «Мой герой», ТВЦ

Петр Красилов заметно набрал в весе, у него появился внушительный животик, который не скрывал даже пиджак. Щетина и легкая бородка хотя и добавляли актеру шарма, все-таки не смогли сгладить одутловатое лицо и отечность под глазами. Фанаты с трудом узнали в грузном мужчине некогда очаровательного парня, сыгравшего князя Михаила Репнина.

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