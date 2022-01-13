Куда девался благородный князь Репнин из «Бедной Насти»? Как сейчас выглядит 44-летний Петр Красилов

Актер вместе с Еленой Кориковой и Даниилом Страховым блистал в исторической теленовелле в роли красавца поручика.

На сайте телеканала ТВЦ вышел анонс программы «Мой герой», в студии которой можно увидеть замечательного актера — 44-летнего Петра Красилова. Однако не все телезрители, судя по комментариям в Сети, узнали любимого артиста. Он изменился до неузнаваемости. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Вот таким поклонники помнят Петра Красилова по роли благородного князя Михаила Репнина в исторической теленовелле «Бедная Настя». В этом сериале актер снимался вместе с Эммануилом Виторганом, Ольгой Остроумовой, Еленой Кориковой, Даниилом Страховым. Красилов сыграл поручика и наставника царевича Александра II, которому только предстояло взойти на престол.

Телезрительницы буквально с первых серий влюбились в образ очаровательного и статного князя Михаила Репнина. Сам Петр полностью соответствовал этой роли — утонченный, стройный, моложавый и обаятельный молодой человек.

Ну а форма только добавляла Красилову шарма, делая его настоящим мужчиной. Сериал настолько полюбился телезрителям, что и спустя 18 лет его до сих пор время от времени показывают на ТВ. Лента нашла своих поклонников и за рубежом.

Красилов буквально купался в женском внимании. В сериале «Не родись красивой» он сыграл взбалмошного сердцееда Романа Малиновского, который как перчатки менял избранниц, увиваясь за моделями.

Ну а годы спустя нынешний Петр Красилов мало напоминает того юного парня, который блистал в исторической теленовелле «Бедная Настя». В нем сложно узнать статного и очаровательного князя Михаила Репнина. Актер появился в студии программы «Мой герой» на ТВЦ, удивив многих телезрителей.

Петр Красилов заметно набрал в весе, у него появился внушительный животик, который не скрывал даже пиджак. Щетина и легкая бородка хотя и добавляли актеру шарма, все-таки не смогли сгладить одутловатое лицо и отечность под глазами. Фанаты с трудом узнали в грузном мужчине некогда очаровательного парня, сыгравшего князя Михаила Репнина.

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