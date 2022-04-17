В разных странах: что на самом деле происходит между Нинидзе и Виторганом

Актриса осталась в Москве, а экс-муж Собчак отдыхает в Израиле.

Пользователи Сети с нетерпением ждут, когда же Максим Виторган и Нино Нинидзе объявят о свадьбе. Но последние события пары настораживают их фанатов.

Недавно Максима заметили отдыхающем в Израиле. Туда он улетел в компании детей — дочери Полины и сына Даниил от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. Актер с наследниками посещает рестораны, прогуливается по улицам Тель-Авива.

Тем временем новая пассия Виторгана, актриса Нино Нинидзе осталась в Москве. Ей приходится активно работать, чтобы прокормить семью, поскольку Виторган практически не востребован в кино.

Сейчас Нино задействована сразу в трех проектах. Она играет одну из главных ролей во втором сезоне комедийного сериала «В активном поиске» вместе с Дмитрием Нагиевым, сказочном семейном фэнтези «Красная шапочка» и драме «Сын» Николая Хомерики. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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