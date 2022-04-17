«Высшая свобода – когда не нужно выбирать»: Михалков высказался об уехавшей из России Пугачевой

Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» высказался об уехавшей из России певице Алле Пугачевой и других российских звездах.

«Высшая свобода – это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда ты сделал свой выбор». Никита Михалков

Далее Никита Михалков добавил: «Ну а настоящим патриотам я хочу дать послушать вот эту песню». После этого Михалков включил композицию «Не живи с нелюбимой страной» Андрея Куряева. Первой на экране промелькнула фотография именно Аллы Пугачевой.

Напомним, что Алла Пугачева и ее семья уехали чуть больше месяца назад в Израиль. Возвращаться на родину звездная исполнительница пока не спешит.

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