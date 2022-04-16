Кудрявцева высказалась о Пугачевой: «Этой женщине, артистке — можно все!»

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что начинала карьеру в 18 лет, когда переехала в Москву. тогда блондинка только родила сына Жана. Она вела музыкальные чарты, общалась с артистами.

И теперь Лера одна из самых известных телеведущих в стране. Примечательно, что ей довелось брать интервью у Аллы Пугачевой. А спустя года она призналась, что дома хранит диски с ее песнями.

Несколько месяцев назад Примадонна уехала из России. Она проводит время с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиле. Многие стали осуждать артистку за спешный отъезд в непростое время.

Но накануне Алла Борисовна отменила день рождения. Впервые она не показала ни одного фото и видео с праздника. Ходят слухи, что у нее проблемы со здоровьем. Кудрявцева призналась, что любит ее творчество и восхищается звездой. Также телеведущая опубликовала видео с архивными снимками Примадонны.

«Вчера в день рождения Аллы Борисовны поймала себя на мысли, что не слушаю музыку уже больше месяца. Совсем. И вот вчера сидя дома увидела сборник дисков Аллы, старая коллекция. Включила. Пришла и говорю, гонка, белая дверь, сбереги тебя судьба и т.д. Мое детство, юность, мечты. Спасибо! С днем рождения Алла Борисовна. Этой женщине, артистке — можно все! Великая и родная!» — написала она.

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