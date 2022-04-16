Вопреки слухам о расставании: Рианна и A$AP Rocky прилетели на Барбадос вместе

Исполнительница Рианна и A$AP Rocky посетили Барбадос после слухов об изменах рэпера.

Отметим, еще недавно A$AP Rocky заподозрили в связи с подругой Рианны и модельером Аминой Муадди. Однако сама дизайнер одежды назвала такие доводы грязными сплетнями.

Рианна и A$AP Rocky подтвердили слова Амины совместным перелетом. Знаменитости отправились на родной остров Барбадос. Пару заметили в аэропорту. Рианна была одета в тонкое платье на бретелях, а ее возлюбленный выбрал аутфит с большим количеством одежды. Сообщили в people.com.

Оба артиста родились на Барбадосе. Поэтому Рианна и A$AP Rocky решили вместе посетить родных. Это еще раз подтверждает, что знаменитости не ссорились и не планировали расставаться. Родители Рианны поддерживают решение дочери рожать от рэпера.

Напомним, ранее Рианна рассказала об изменениях в бьюти-процедурах. Когда артистка забеременела, она заметно округлилась, в том числе в зоне лица. Поэтому Рианна стала больше внимания уделять контурингу и увлажнению кожи.

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