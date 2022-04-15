«Миллион процентов, что неправда»: инсайдер опроверг расставание Рианны и A$AP Rocky

После появления слухов о том, что певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (он же Раким Майерс), которые вот-вот должны стать родителями, расстаются в связи с изменой артиста, оказались максимально далеки от правды.

Об этом рассказал источник, близкий к обеим звездам.

«Сто процентов ложь по обоим пунктам (расставание и измена. — Прим. авт.), — цитирует своего инсайдера, который регулярно общается с Рианной, издание TMZ. — Миллион процентов, что неправда. С ними все в порядке».

Согласно слухам, рэпер якобы изменил своей возлюбленной с дизайнером обуви Аминой Муадди, работающей на бренд Рианны Fenty. Пока эта сплетня расползалась по Интернету, модельер публиковала в социальных сетях общие фотографии певицы и отца ее ребенка. Журналисты отмечают, что это был бы довольно странный поступок, если девушка действительно крутила бы интрижку с рэпером.

Ну и хорошо, что это оказались домыслы. Беременной звезде не стоит волноваться. Желаем Рианне легких родов. Напомним, для нее это будет первый ребенок.

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