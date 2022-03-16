Рианна рассказала, как изменилась ее бьюти-рутина во время беременности

Во время своей беременности певица Рианна не забывает и о бизнесе — продолжает развивать собственную косметическую марку Fenty Beauty.

Когда 34-летняя звезда пришла на очередное интервью, ее спросили, что помогает ей так блестяще выглядеть — собственная косметика или сияние беременности. Артистка ответила, что и то, и другое.

Она рассказала, что, несмотря на все изменения в жизни, нанесение макияжа помогает ей чувствовать себя прежним человеком. Бьюти-рутина Рианны, кстати, тоже изменилась во время беременности.

«Я много внимания уделяла увлажнению и контурированию. Лицо становится немного круглым и пухлым. Нос начинает расширяться, — поделилась певица с журналом Elle. — Все является вызовом, начиная от того, как одеться и как сделать себе макияж. Но я люблю вызовы. Мне нравятся вещи, которые заставляют меня проявлять творческий подход и творить по-новому. А с красотой есть так много вещей, которые можно сделать».

Звезда добавила, что за ней, как и раньше, постоянно следует толпа стилистов, парикмахеров и визажистов, следящих за ее идеальным внешним видом.

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