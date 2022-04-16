Еще стройнее: 66-летняя Долина в алом костюме с приталенным жакетом выступила с Чумаковым

Певица организовала концерт для студентов. Она поразила не только вокалом, но и своим женственным образом.

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в России. Она не перестает давать концерты и записывать дуэты с молодыми исполнителями. Артистка за последние два года также преобразилась.

Ей удалось феноменально похудеть и сменить гардероб. Она не скрывает, что порой луки для нее подбирает дочка Ангелина. В свои 66 лет звезда не боится подчеркивать достоинства фигуры.

На днях Долина отметилась на публике в мерцающем платье-жакете и сапожках. А вот накануне певица организовала концерт для студентов в вузе, где преподает. Она уговорила принять участие в нем Алексея Чумакова.

На публике артистка предстала в алом костюме с приталенным жакетом и узкими брюками. Лук дополнили сапожки в тон. Образ визуально сделал ее еще выше и стройнее.

«Я бесконечно счастлива и благодарна, Леша, тебе за твою чуткость и отзывчивость, за понимание важности таких встреч с нашей молодой порослью, которая только начинает свой творческий путь. А еще за твое искрометное чувство юмора. Я уже не говорю про твой талант музыканта. В очередной раз ты сделал счастливыми несколько сотен зрителей, которые были сегодня в зале. Безмерно люблю и уважаю за все», — высказалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали артистку комплиментами. «Шикарно выглядите», «Выглядите великолепно! Очень идет цвет помады и костюма!», «Бесконечно, космически, невероятно красивая Ларисушка!», «Ой, какой он большой, а вы маленькая», «Стройная, красивая!», «Вы превосходно выглядите! Так держать! Глаз от вас не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

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