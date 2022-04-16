«Поехали домой ждать папу»: Александр Энберт не смог забрать дочь из роддома

Спортсмен Александр Энберт оказался занят так, что даже не успел забрать любимых девочек из роддома.

Недавно жена Энберта родила фигуристу наследницу. Алеся стала матерью прекрасной малышки в День космонавтики.

Жена фигуриста не без сложностей родила дочь. Алесе пришлось полежать в отделении для беременных, которые заразились ковидом. К счастью, болезнь никак не отразилась на здоровье малышки. Поэтому Алесю с дочкой выписали из больницы.

Вот только звездный папа не смог увидеть этот важный момент. Энберт слишком занят рабочими делами. Поэтому и свою новорожденную дочь Александр сможет понянчить только дома.

«Мы поехали домой ждать папу», – сообщила возлюбленная Энберта в личном микроблоге.

Напомним, ранее Александр Энберт вместе с актрисой Агатой Муцениеце выступили на льду шоу Ильи Авербуха.

Примечательно, что дети артистки от брака с Павлом Приличным пришли поддержать маму и переживали, глядя на нее из-за кулис проекта. Малыши улыбались при виде грациозного катания родительницы.

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