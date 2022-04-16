«У нас есть свои»: Мария Погребняк обрадовалась уходу Disney из России

Жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк – заявила, что мультфильмы Disney более жестокие, чем российские.

После ухода с российских экранов Disney Погребняк порассуждала о пользе и вреде мультфильмов.

«Disney от нас ушел, но у нас есть свои мультики. Для меня и моих детей среди любимых «Ну, погоди!», но я с удивлением узнала, что в Финляндии он запрещен еще с 80-х годов. Комиссии показалось, что заяц – самый настоящий садист и заставляет волка страдать», – рассказала Мария в личном микроблоге.

«На мой взгляд, мышонок из «Тома и Джерри» ведет себя еще хуже нашего зайца, но к нему претензий не возникло. Восхищают, конечно, родители, которые очень тщательно фильтруют детский контент, не понимаю где берут столько сил и времени. В моей семье все не так тщательно контролируется, возможно, это упущение. Но есть мнение, что формирование у детей ценностей происходит в большей степени от семейных традиций и взаимоотношений родителей», – добавила модель.

Напомним, ранее Мария Погребняк рассказала, как воспитывает троих сыновей.

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