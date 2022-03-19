«У меня трое парней!»: Мария Погребняк поделилась советами по воспитанию детей

Звездный продюсер и модель Мария Погребняк пообщалась с поклонниками о методах воспитания детей.

Многодетная мамочка назвала секрет правильного взаимодействия с детьми.

«Вопрос о воспитании детей мне задают регулярно. В чем секрет, как такие ответственные и воспитанные, что вы с ними делаете?», – отметила Мария.

Знаменитость раскрыла секрет воспитания сыновей.

«У меня трое парней! А это, на минуточку, будущие мужчины, мужья, отцы! Никогда не хотела, чтобы они были маменькиными сыночками, бездельниками, грубиянами. С детства мы с мужем прививали им самостоятельность! Проснулся – убрал кровать (пусть получается неидеально, как может), потом приноровится», – призналась Погребняк в своем «Телеграме».

Также Мария Погребняк часто беседует со своими наследниками. У сыновей и их мамы доверительные отношения.

«Утренняя гигиена. Поел, помой посуду за собой. Поиграл, игрушки сложил. Шнурки, учим их завязывать самостоятельно, а не мама и не бабушки! Ответственность за сделанные уроки на их совести. Мы не орем, не плачем! Если ты с чем то не согласен, обоснуй! Это очень важный пункт для меня. Диалог – это основа доверительных отношений», – резюмировала продюсер.

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