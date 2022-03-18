«Нам рукой помахал»: Мария Погребняк восхитилась президентом во время концерта

Жена футболиста посетила концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Марии Погребняк появилась запись с концерта в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Примечательно, что звездный продюсер пришла в восторг при виде Владимира Путина.

Президент появился на сцене Лужников и помахал в ту сторону, где сидела Мария Погребняк.

«Выступление Президента! Нам рукой помахал», — написала Мария в своем Telegram.

К слову, на празднике, помимо Владимира Путина, появился шоумен Тимати. Артист выступил на концерте и там же попрощался с зарубежными брендами.

«Многие люди переживают, но есть те люди, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российский продукт. А западным брендам мы скажем: «Давай, до свидания!» — высказался Тимати.

Напомним, ранее стилист оценила недавний образ звездного продюсера Марии Погребняк. Знаменитость скомбинировала атласную рубашку с кэжуальными брюками и добавила аксессуары из черной кожи. Модный эксперт назвала ошибку в составлении аутфита.

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