«Я была в него тайно влюблена»: Лада Дэнс раскрыла детали отношений с Филиппом Киркоровым

Как отметила певица, у поп-короля все прекрасно с чувством юмора.

Певица Лада Дэнс в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что всегда симпатизировала поп-королю Филиппу Киркорову.

«Филипп любит пошутить. У него очень хорошо с чувством юмора. Я работала у него в коллективе какое-то время, но мы просто дружили. К нему я пришла уже состоявшимся артистом из группы «Женсовет». Влюблен Филипп был в другую девушку. Даже скорее я была в него тайно влюблена». Лада Дэнс

Как отметила Лада Дэнс, у них с Филиппом Киркоровым была долгая дружба.

«Мы, например, вместе выступали в Америке в Лос-Анджелесе. Он был и на днях рождения моих, и на свадьбе. У нас такие долгие дружеские отношения», — заявила Лада Дэнс.

Ранее Филипп Киркоров обмолвился, что в молодости хотел жениться на Ладе Дэнс, но она ему отказала. По его словам, он был в те годы крайне влюбчив.

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