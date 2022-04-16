«Это же тайна, интрига»: Дэнс ответила Киркорову, который видит ее в костюме Пчелы на «Маске»

Как отметила певица, она все секреты раскрывать, конечно, не будет.

Певица Лада Дэнс в беседе с Teleprogramma.pro ответила музыканту Филиппу Киркорову, который подозревает, что она скрывается в костюме Пчелы на шоу «Маска».

«Это же тайна, интрига, которую Филипп держит. Зачем мне что-то комментировать на этот счет?» Лада Дэнс

Как отметила Лада Дэнс, у нее давняя дружба с Филиппом Киркоровым.

«У нас был совместный концерт в «Олимпийском». Туда пришли более 20 тысяч зрителей. Для меня Филипп — некий учитель. Я многому у него научилась. Благодаря ему я стала сольной певицей. Моя сольная карьера можно сказать началась с Филиппа Киркорова. Я лично видела, как поклонники поднимали его «Волгу» и несли на руках. Ему было тогда 22 года. Никогда в жизни я ничего подобного ни с одним артистом не видела. Филипп был всегда для меня лидером и настоящим артистом. Я многое у него взяла. Училась у профессионала. Филипп один из таких», — заметила Лада Дэнс.

Ранее Филипп Киркоров выразил уверенность, что на шоу «Маска» в костюме Пчелы скрывается именно Лада Дэнс. Так ли это выяснится совсем скоро.

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