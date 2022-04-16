«Такая заботливая и ласковая»: Анастасия Костенко показала, как старшая дочь нянчится с братиком

Модель запечатлела своих любимых малышей за игрой.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова запечатлела своих детей. Примечательно, что старшая дочь Анастасии Костенко подросла и стала помогать родительнице по дому.

Милана заботиться о младших детях Костенко. Девчока нянчится с братиком и играет с сестренкой.

Анастасия призналась, что Милана растет очень доброй. Модель запечатлела Милану в домашней обстановке. Дочь многодетной мамочки в платье с цветочным принтом с нежностью качала кроватку братика.

Младший наследник Анастасии Костенко смирно лежал и вдумчиво смотрел, как его сестренка заботится о нем.

«Моя помощница! Ну почему ты такая заботливая и ласковая?», – отметила Костенко в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анастасия Костенко показала, как ее младший ребенок научился ползать. Леша Тарасов, как отметила его мама, растет очень быстро и уже радует своих звездных родителей.

Малыш с улыбкой до ушей сделал первые шаги и умилил поклонников Тарасова и Костенко.

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