Пухлощекий малыш: Костенко запечатлела, как маленький сын Тарасова начал ползать

Жена футболиста поделилась трогательным видео. Она удивилась тому, как быстро растут ее дети.

Анастасия Костенко уже около пяти лет счастлива в отношениях с Дмитрием Тарасовым. Они сыграли свадьбу спустя год после того, как футболист расстался с Ольгой Бузовой. Вскоре у пары появились дети: дочки Милана и Ева.

А в прошлом году избранница спортсмена родила ему долгожданного сына. Она заверила, что пока они остановятся на троих детях. Модель взялась за восстановление фигуры.

Порой Тарасов помогает ей воспитывать наследников. Он также любит устраивать праздники и водить жену в театр. Но большую часть времени Костенко занимается воспитанием наследников.

На этот раз она засняла сына, который начал ползать. Малыш в бодике лежал на полу. Он держал голову самостоятельно. Пухлые щечки с трудом позволяли ему это делать. Однако мама его поддерживала.

«Сынок уже пытается ползать. Они всегда так быстро росли или каждый последующий развивается стремительнее?» — умилилась Анастасия.

Поклонники осыпали комплиментами сына футболиста. Многие отметили, что у супругов растет богатырь. «Какой хорошенький», «Эти щечки!», «Просто красота», «Ну он очень крупный», «Пупс настоящий», «Так он похож на папу», «Брови-то какие», «Да, он прям старается», «Сестры ему помогают», — прокомментировали пост подписчики.

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