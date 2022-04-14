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Счастливая семья: Костенко показала, как Тарасов веселится с детьми

Пара воспитывает троих наследников.

Счастливая семья: Костенко показала, как Тарасов веселится с детьми
Анастасия Костенко. Фото: соцсети

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов – многодетные родители. В семье подрастают две дочки – Милана и Ева, и сын Алексей. Долгожданного наследника модель родила футболиста прошлой осенью.

В своей соцсети Анастасия показала, как муж развлекается с детьми в домашней обстановке. Тарасов качал на руках сына, веселя дочек, которые его окружали.

Дмитрий Тарасов с сыном и дочкой
Дмитрий Тарасов с сыном и дочкой. Скриншот: соцсети

Напомним, периодически пара подогревает слухи о том, что готова родить и четвертого малыша. Дмитрий утверждает, что уже научился справляться с тремя детьми, а значит, справится и с четвертым малышом.

Добавим, что старшей дочке Тарасовых Милане этим летом исполнится четыре года.

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