Роскошные локоны, зубы – блеск: как стала выглядеть Ивлеева, отказавшись от алкоголя

Ведущая Настя Ивлеева похвасталась поклонникам своим рекордом – уже месяц она не употребляет алкоголь.

«Это пока рекорд за 7 лет!» — заявила звезда.

Еще будучи в командировке в Турции, она рассказывала своим фолловерам в телеграме, что теперь ощущает жизнь абсолютно по-новому. Ей стали доставлять удовольствие обычные человеческие радости – длительные прогулки и ароматный чаек в уютном кафе.

Многие фолловеры заметили, что и внешне звезда преобразилась. Настя Ивлеева заменила «санфаянсовые» виниры на более натуральные, сняла свои вечные наращенные ресницы, но при этом сделала длинные локоны. Поклонники пишут звезде, что у нее даже цвет лица стал свежее.

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