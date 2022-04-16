«Честно, отбило»: Загитова объяснила, почему не захотела выступить в паре на «Ледниковом периоде»

По словам олимпийской чемпионки, она пока не готова на подобный эксперимент.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова объяснила, почему не встала в пару на шоу «Ледниковый период» с кем-нибудь из известных актеров или звезд шоу-бизнеса.

«Я еще не решилась на этот эксперимент. Вижу, как катались Даня Милохин с Женей Медведевой — первое шоу не очень удачное. До этого я думала, чтобы кататься в паре с каким-то актером или еще с кем-то. После этого — честно, отбило. Может, появится». Алина Загитова

Напомним, что Алина Загитова два сезона была ведущей на «Ледниковом периоде». Она вела шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, сообщает «Спорт-Экспресс».

Заметим, что на шоу «Ледниковый период» тиктокер Даня Милохин не удержал свою напарницу фигуристку Евгению Медведеву во время поддержки. Милохин ударился головой о лед, а Медведева упала на колени.

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