«Интересный эксперимент»: фигуристка Медведева разделась для мужского журнала

Многие звезды эстрады, кино и спорта регулярно дарят поклонникам возможность полюбоваться ими в откровенных фотосессиях. Вот и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева порадовала фанатов, раздевшись для мужского журнала.

Медведева украсила собой обложку апрельского Maxim. И поделилась впечатлениями от работы на съемочной площадке.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — поделилась красотка у себя в Telegram.

Медведева позировала для журнала в купальнике и без него, фотосессия прошла в бассейне. Ее уже успели обсудить многие, включая заслуженного тренера Татьяну Тарасову, которая похвалила девушку.

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